胡潤研究院17日公布「2022胡潤全球富豪榜」，電動車巨頭特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）以人民幣（下同）1.29兆元身家，連續第二年成為全球首富。
綜合陸媒報導，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）則以1.19兆元財富位列第二，LVMH主席阿爾諾（Bernard Arnault）以9,650億元排在第三位。微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）雖然經歷離婚，但仍以7,800億元財富穩守第四位。
值得注意的是，農夫山泉董事長鍾睒睒2021年打入前十，但2022年排名下跌8位，以4,550億元排第15位，並失落亞洲首富位置，排名分別被印度富豪安巴尼（Mukesh Ambani）及印度煤礦大亨阿達尼（Gautam Adani）超過，兩人分別以6,500億元和5,100億元排第九位及第12位。
同樣失落前十的還有Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），以4,800億元排第14位，比2021年下降9位。
胡潤研究院指出，雖然俄烏戰爭和新冠疫情對經濟造成影響，但全球十億美元企業家的總財富比2021年增長4％，共達96兆元。
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