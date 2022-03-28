國內外疫情升溫，台股28日「嚇出一身冷汗」，盤面各類股近乎齊挫，惟防疫概念股「異軍突起」，恆大（1325）、毛寶（1732）、亞諾法（4133）、康那香（9919）亮燈漲停；解封受惠股則應聲倒地，山富（2743）早盤一度跌停，五福（2745）、易飛網（2734）重挫逾4％，解封前夕疫情再添亂，受惠、受害股兩樣情。

新冠疫情再傳變數，上海突襲式封城、國內疫情也拉警報，防疫概念股再度吸引資金轉進，恆大、毛寶、亞諾法、康那香四檔亮燈漲停。毛寶開盤隨即強鎖漲停價40.25元、跳空突破季線，改寫逾一個月新高，亞諾法也突破上檔季線；美德醫療-DR同樣一度觸及漲停，盤中漲幅逾8％。

此外，寶齡富錦也勁揚逾4％，睽違逾兩周再度重回百元關卡之上，熱映、南帝、南六漲幅則落在2～5％間。

另一方面，在全球各地區陸續解封之際，國內本土疫情似有復燃跡象，也衝擊解封受惠股多頭信心。旅遊業者山富上周股價強漲16.67％，股價漲多後28日首當其衝，盤中一度殺跌停，鳳凰、易飛網、瓦城、雄獅、華園、國賓也下挫逾2％。

不過，航運類股跌深反彈契機浮現，盤中獲低接買盤轉進，上市航運類股指數盤中上漲逾1％。同屬解封受惠股的航空雙雄華航、長榮航28日「走出自己的路」，表現相對抗跌，逆勢上漲0.95％、1.29％，長榮航盤中率先突破月線。