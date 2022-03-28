旅遊業者雄獅(2731)今（28）日與國立高雄餐旅大學舉行產學合作意向書（MOU）簽約儀式，未來將積極深化雙方策略夥伴關係，並透過產學交流合作提供學生參訪見習、實習機會與就業媒合，共同攜手培育優質的觀光生活產業人才。

雄獅集團以多元的旅遊服務為根基，致力旅遊產業垂直整合，並導入資訊化與知識管理系統，積極朝向生活產業發展，除了成立「欣食旅」事業拓展餐飲品牌業務，亦有多角化經營傳媒、行銷等事業。

同時，雄獅自疫情以來加速轉型，整軍深耕台灣，串聯整合交通和觀光場域，全力經營鐵道旅遊，運用鳴日號、藍皮解憂號等觀光列車，為國旅市場開創新局。因應全球陸續解封，出境旅遊復甦見曙光，雄獅開始規畫逐步擴編人力、調整組織架構，力拚疫後觀光。

雄獅董事總經理黃信川表示，集團朝「全球華人旅遊生活服務第一品牌」目標邁進，業務涵括旅遊、餐飲、運輸等多面向，內部亦有多位高餐大畢業主管發揮所長。集團開始儲備人才能量，希望達成產學雙贏，為學子提供完善的實習場域，並發掘與培育更多潛力新星。

畢業於高餐大，曾任職法國米其林餐廳、文華東方酒店，現任欣食旅主廚的林庭右表示，雄獅集團講求多元發展和轉型創新，無論是gonna共樂遊新點開拓、雲端廚房等新計畫，或鳴日廚房相關餐點籌備，皆具成長性和活力挑戰，相信在雄獅能找到屬於自己的舞台。

高餐大校長陳敦基表示，希望透過與雄獅集團的產學合作和經驗交流，實踐培育觀光產業專業人才的使命，為產業注入創新和活力，並借重雄獅集團的多元事業體系和豐富資源，提升學生職場競爭力及就業力，打造符合產業需求的優秀菁英。