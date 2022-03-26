有些人稱他們為戰爭英雄，有些人叫他們新納粹分子，在這場俄國宣稱要對烏克蘭「去納粹化」的戰事中，烏克蘭國家衛隊「亞速軍團」成為基輔與莫斯科打宣傳戰的重點。

先前稱亞速營（Azov Battalion），現在改稱亞速軍團（Azov Regiment）的亞速特戰分遣隊（Azov Special Operations Detachment）時常成為親俄社群網站貼文的攻擊目標，包括俄國駐巴黎、倫敦和其他地方的大使館都曾發文攻擊。

亞速軍團目前在烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）作戰，這裡也是俄烏開戰以來，戰火最激烈的地區之一。

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）曾以亞速軍團和「其他激進分子」藏身在建築物裡為由，替砲轟馬立波一處婦幼醫院正當化。

亞速軍團於2014年由極右翼分子創立，起初在烏克蘭東部對抗親俄分離主義分子，之後納入國家衛隊，受內政部指揮。

亞速軍團的創始者包括準軍事組織「烏克蘭愛國者」（Patriot of Ukraine）前成員畢列茨基（Andrei Biletsky）。成員一開始大多是志願者，他們配戴被稱為「狼之鉤」（Wolfsangel）的徽章，圖案類似納粹德國的親衛隊第2師標誌。

斯德哥爾摩東歐研究中心的烏朗德（Andreas Umland）告訴法新社：「在2014年，這個營隊確實有極右派背景，由極右派種族主義者成立。」但自此之後，這個營隊逐漸「去意識型態化」，變成一般的作戰部隊。

烏朗德表示，現在加入亞速軍團的人不是因為意識型態，而是因為「這是一個有著強悍作戰名聲的作戰部隊」。

亞速營以烏克蘭南部的亞速海為名，在2014年擊退俄國支持的分離主義分子、奪回馬立波而一戰成名。

8年後，亞速軍團再次於馬立波奮戰。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）則希望攻下這座城市，取得在烏克蘭的第一場重大勝利。

擊敗亞速軍團，也能讓蒲亭在發動戰爭時的「去納粹化」宣傳合理化。俄國宣稱身為猶太人的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）領導著「一群吸毒者和新納粹分子」。

專家表示，這種攻擊手法是想要喚起俄國在第二次世界大戰，也是他們稱之為「偉大的衛國戰爭」（Great Patriotic War）時的集體記憶，煽動民族主義者支持入侵烏克蘭。

亞速軍團也加入宣傳戰，在加密通訊軟體Telegram發布勝利宣言，時常附上燒毀俄軍戰車的影片，並說俄國人才是真正的法西斯主義者。

基輔ZMINA人權中心學者李卡契夫（Vyacheslav Likhachev）告訴法新社，亞速軍團現在的運作方式和其他軍團沒有兩樣，「只是有更好的公關手段」。軍團的名聲吸引許多想加入的人，「所以他們可以從中擇優汰劣」。

這支有2000至3000人的部隊依舊使用形似「狼之鉤」的徽章，但烏朗德表示，在烏克蘭已經不太有人把這個符號與過去做連結。「這已經不再是某種法西斯主義的象徵。」