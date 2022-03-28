中央銀行受財政部委託標售200億元2年期公債，結果最高得標利率0.85％，創近13年半新高，較去年8月標售同天期的0.26％，強彈59個基本點（1個基本點是0.01個百分點），財政部基於控制成本進場截標，結果不足額發行164億元。

根據央行公布2年期公債標售結果，共吸引305億元資金進場搶標，投標倍數1.53倍，遠低於長期來2倍以上的平均水準，最高得標利率飆0.85％，高於市場預期的0.88～0.82％區間。其中銀行業拿到74.39％或122億元籌碼最多，其次保險業標得17.07％或28億元，票券業占8.54％或14億元，證券業掛零。

券商主管表示，主要反應俄烏戰爭加上葉門添亂，美國通膨壓力鍋愈來愈到爆炸臨界點，接下來升息又快又猛，央行可能也再跟進，利率風險跟著衝高，2年短券可說恭逢其盛，投標當然要更保守點。影響所及，台債10年券殖利率在暌違近四年後，近日來又站穩1.0％之上，28日收在1.07％。