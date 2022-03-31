天選之人！小7花1元加購塑膠袋 爽中200萬 17:402022/03/31 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 天選之人！花1元買塑膠袋 爽中200萬。（示意圖／資料照／統一超商提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今日公布2022年1、2月期統一發票統一發票中獎清冊，有消費者在台南市麻豆區的小七，加買1個塑膠袋就中了大獎就中了200萬元特獎。 財政部署長許慈美表示，雖然已經修正《統一發票給獎辦法》第15條，無正當理由取得當期大量小額統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，不予給獎，但是經財政部查，該民眾確實有消費，後續加買塑膠袋後，才加開1張發票，不屬於洗發票所以給獎。 營利事業「這項科目」可抵減房地合一稅「應納稅額」 人行貨幣政策委員會換新血 #發票 #塑膠袋 #財政部 #統一發票 #200萬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 發票獎號出爐 高雄7-11、台中萊爾富開出千萬 18:422022/03/25 財經 繼承稅務！繼承標的房地稅「要這樣處理」 13:382022/03/28 區域情報-台北 3月底可去郵局申購公債 每人上限150萬元 18:232022/03/22 財經 下雨天路邊轎車「窗戶半開」 台南民眾做1行為溫暖萬人 20:312022/03/24 社會 幸運兒花7元 發票中1千萬 18:062022/03/31 財經 財政部再出招 關預售屋總價3％免稅操作空間 18:222022/03/29 財經 輸銀再捐鳳梨釋迦 送愛社福 04:102022/03/31 產業特刊 美宣布新制裁名單 俄羅斯最大銀行總裁在列 15:592022/03/25 國際 1-2月統一發票千萬獎號出爐 雲端發票獎暴增到165萬組 13:322022/03/25 財經 顧中風妻30餘年塑膠袋悶死她 律師、檢察官積極求減刑 13:332022/03/29 社會 台中高鐵地上權案 帶動促參簽約金創歷年次高 19:392022/03/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。