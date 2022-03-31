財政部今日公布2022年1、2月期統一發票統一發票中獎清冊，有消費者在台南市麻豆區的小七，加買1個塑膠袋就中了大獎就中了200萬元特獎。

財政部署長許慈美表示，雖然已經修正《統一發票給獎辦法》第15條，無正當理由取得當期大量小額統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，不予給獎，但是經財政部查，該民眾確實有消費，後續加買塑膠袋後，才加開1張發票，不屬於洗發票所以給獎。