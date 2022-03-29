大陸知名電動車與電池企業比亞迪29日晚公布2021全年業績，期間營收大增38％至人民幣（下同）2,161.42億元，但淨利潤大跌28％，扣除非經常性損益的淨利潤更暴跌57.53％。

比亞迪29日股價開高走低，早盤一度漲近3％，但隨後承壓，午後漲跌互見，收盤僅漲0.26％報231元。

據比亞迪財報，2021年營收增38.02％至2,161.42億元，淨利潤大跌28.08％至30.45億元，扣除非經常性損益的淨利潤暴跌57.53％至12.55億元。