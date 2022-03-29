比亞迪2021年淨利大減6成 22:142022/03/29 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸知名電動車與電池企業比亞迪29日晚公布2021全年業績，期間營收大增38％至人民幣（下同）2,161.42億元，但淨利潤大跌28％，扣除非經常性損益的淨利潤更暴跌57.53％。 比亞迪29日股價開高走低，早盤一度漲近3％，但隨後承壓，午後漲跌互見，收盤僅漲0.26％報231元。 據比亞迪財報，2021年營收增38.02％至2,161.42億元，淨利潤大跌28.08％至30.45億元，扣除非經常性損益的淨利潤暴跌57.53％至12.55億元。 曼哈頓房市強彈 2月租金新高 拼多多 達成連三季盈利 #比亞迪 #淨利潤 #扣除非經常性損益 #暴跌 #大跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小米去年Q4財報 超預期 04:102022/03/23 全球財經 尼爾森拒絕150億美元收購 股價21日盤前暴跌 03:042022/03/22 財經 小米 2021年Q4淨利銳減7成、今年汽車研發團隊逾千人 19:442022/03/22 財經 上海封城、需求恐放緩 油價周一暴跌 23:022022/03/28 財經 互聯網人才大遷徙 04:102022/03/27 專題周報 監管罩頂 騰訊去年淨利失色 04:102022/03/24 全球財經 騰訊淨利潤 創上市最慢單季增速 12:252022/03/24 財經 貴州茅台2021年營收破千億人幣 股價走揚 11:342022/03/29 財經 俄羅斯計劃讓股市重開 外界憂暴跌 23:582022/03/23 財經 美科技股落難 新尖牙股今年最強勢 20:522022/03/23 財經 iPhone13大賣 陸蘋果鏈盈虧兩極 19:512022/03/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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