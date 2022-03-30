高力國際今(30)日舉行首季第一季商用不動產及土地投資調查記者會，全台土地交易部分，土地買氣受到土建融被嚴格管制，以及央行及內政部連串房市抑制措施衝擊，建商購地步調趨緩及觀望，2022年第一季全台土地交易額約413億元，較去年同期下滑24%。建商依然是最主要買家，共買入271億元，也較去年減少28%。

高力國際資本市場服務部資深執行董事黃正忠認為，建商獵地趨緩貸款管制是其中一個影響因素，而其他外在變數多，包含原物料及人力成本的上漲，也是使建商腳步稍微放緩的原因，不過他也認為建商依然會持續獵尋優質地段物件，以保持土地庫存能量。以區域來看，新北市及高雄市因有土地標售，成為本季交易熱區，交易額分別為140億元及85億元。

高力國際董事總經理劉學龍說，短期通膨問題難解，且全球央行貨幣緊縮方向明確，須注意接下來央行升息的腳步及幅度。他指出，賣方的價格策略應該要更具彈性，有利於處分速度整體而言，在通膨的時代應思考更保值的商品，投資人應檢視並調整資產組合，提高收益型不動產配比。

劉學龍認為，今年整體商用不動產市場應是「審慎評估，市場價平量縮」，台灣今年經濟成長率不錯，即使是升息1碼，投資型和自用型買家都還有出手的動能，但接下來還要留意升息的腳步及幅度。對壽險業來說，因為利率調升將使得在投資物件選擇上更為困難，投資布局將更專注於核心地區及核心資產，例如帶穩定租戶需求及收益或售後回租的物件。整體而言，在通膨的時代應思考更保值的商品，投資人應檢視並調整資產組合，提高收益型不動產配比。

至於交易的產品趨勢，經濟的穩健發展將支撐自用擴廠需求，工業不動產仍看好，不過要注意的是成交價格的容受力已墊高，出現了南移現象，另外投資人也可以進場零售及飯店，取得較佳議價空間。但以往最受到追捧的土地，受到土地融資管制，土地交易將趨緩，建商會將主力移回蛋黃區。

據高力國際第一季商用不動產及土地投資調查報告顯示，台灣在整體經濟樂觀、產業持續擴張，首季並未受到戰爭、通膨、升息的影響，2022年第一季商用不動產交易金額達363億元，雖較去年同期略低，但仍是歷年同期的第二高。高力國際研究部董事梁儀盈表示，從本季前五大指標交易來分析，也觀察到幾點現象，包括單季出現4筆整棟交易、壽險業投資交易主導、交易產品多元及區域南移。