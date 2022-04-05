建商近年除了蓋房子，也陸續開始從事地產以外的事業，不但延續本業優勢跨足飯店、商場、租屋市場外，也經營餐飲、麵包店、斜槓藝廊，甚至超跨界到綠能產業，各建商踏出推案舒適圈，瞄準產業趨勢的多角化經營，就是要讓集團招牌觸及更廣泛的產業範圍。

建商跨界經營在高雄最常見的類型就是飯店和商場，例如京城集團旗下有「H₂O HOTEL水京棧國際酒店」，華友聯集團則有位於屏東的「墾丁H會館」、台南的「H VILLA INN 清水漾」。聯上集團則有「Hotel dùa」、「MLD台鋁生活商場」，興富發集團在高雄也跨足商場，經營「悦誠廣場」融入建築美學。儘管投資飯店、商場的金額高、回收期長，但可為集團帶來穩定現金流，以及口碑效益，大幅增加集團品牌曝光度。

延續建築專業，金築建設看上租賃經營可提供長期穩定收益，為自家品牌加分，在鳳山區打造五星級「只租不售」租賃住宅，一開始小試水溫，規模約80戶，一卡皮箱可入住，月租金平均6000元，金築建設物業部經理洪瑞堂坦言，沒想到租屋市場需求這麼高，80戶幾乎都處於滿租，待租期不會超過一個月。

洪瑞堂表示，看好高雄租屋市場，未來興建中的大樓還有50戶可投入租賃，將採精品大樓模式，附公設、管理，預估月租金1~1.5萬元，在現在土地取得愈來愈難的情況下，就是一個好的穩定收益來源。

住宅賣得火熱，建商在事業版圖也多角佈局。例如清景麟建築團隊跨足餐飲業後，以「The One Lin Coffee」一炮而紅，上揚國際一處總經理孫光吉指出，目前「The One Lin Coffee」在台南、高雄各有1家分店外，即將進軍台中，計畫在台中美村路、向上路口展店，預估5月開始營運，並計畫拉長營業時段、端出多類型餐點吸引粉絲。

京城集團的H₂O HOTEL水京棧國際酒店也有烘焙品牌「H₂O Bakery」，水京棧國際酒店總經理譚逸峰表示，目前共有美術店、孟子店、SKM PARK店，共3家分店，走平價路線，目前月營業額約百萬元，未來將持續在高雄展店。聯上集團則有「帕里巴黎Buffet自助餐」、「悅品中餐廳」等，用餐時間常一位難求，跨界經營相當成功。

岡山王雄崗建設則在鼓山區、岡山區的自家資產，多角化經營開設「義來藝去Eagle餐廳」，雄崗建設董事長林清吉指出，美學是建商最重要的軟實力，雄崗長期支持在地藝術家，在豪宅案「雄崗信義美術館」2樓設立「EAGLE藝術空間」，每2個月舉辦一次不同的藝術家個展，培養在地藝術家。

積極布局多角化經營的三地集團，「大斜槓」跨足能源業，進軍綠能產業，除了三地建築、三嘉開發建築外，三地集團透過旗下北基國際(8927)轉投資設立100%持股的「三地能源」品牌，跨足綠能光電、電動車充電、能源儲備、綠電銷售。日前與12家銀行簽訂82億元聯合授信案，在台南七股打造台灣最大漁電共生案場， 打造從發電、儲電到充電、賣電服務的垂直整合，跨界卡位綠電商機，堪稱經營觸角最多元。