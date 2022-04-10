蕭敬騰與加拿大濠久酒莊合作推出聯名限量酒。（喜鵲娛樂提供）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

歌手蕭敬騰不僅歌喉擄獲歌迷的心，在餐飲事業的成績同樣有目共睹，近期再次突破自我跨界葡萄酒莊業，與加拿大濠久酒莊（Tender Hope Winery）的釀酒師Ephraim Perel聯手合作量身打造Jam Hsiao 17Neon9限量聯名酒款，將在亞洲地區上市銷售。

釀酒師Ephraim Perel曾在台灣居住，一直是老蕭的鐵粉，為了感謝老蕭肯定自己釀酒技術，因此有了合作機會，不同領域的才子惺惺相惜，激盪出令人驚喜的火花。

蕭敬騰坦言，自己一直有關注這個酒莊，很欣賞他們的經營方式，分享過他們的葡萄酒給身邊朋友，大家都覺得很好入口，覺得美食有美酒搭配會更加分，所以才決定開啟新事業，未來也不排斥任何好吃好喝的合作。

他也說，除了演唱會，這是第一個在加拿大的斜槓事業，很可惜這兩年有疫情無法飛去，「但我記得觀眾很熱情，風景很美很舒服，很多好吃的，期待再次造訪。」

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