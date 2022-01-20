老蕭宣布與有30年品牌歷史的北風靴跨界合作。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰（老蕭）近年事業全方位發展，2021年除了討論度極高的YT特別企劃《蕭房車》受到好評，副業版圖更是囊括乾拌麵、手搖飲、日本料理店，並在大陸推出全新餐飲品牌「傅麵麵」。不僅如此，今年開春老蕭再宣布與擁有30年品牌歷史的北風靴（Beffon），跨界合作推出個人品牌靴，老蕭表示：「這次的新嘗試，並不是為了讓我從歌手身分，跨界成藝術家身分，而是希望藉由分享，能給出更多力量與熱情，當然新的嘗試也是新的領域解鎖。」

老蕭以親手繪製的畫作「Spread Love」為主題，發想並推出個人品牌靴，他說：「這幅畫出現在世界被按下暫停鍵的2020年，我真的很享受創作的過程，色彩在我的想像世界中重新排列組合，很多人問我為什麼要取名為『Spread Love』，因為愛就是最美的交流，『色彩』和『愛心』一直都是都是我內心對生活追求的熱愛，也希望能給大家帶來一點力量。」

老蕭一直想將這幅畫作的理念分享給大家，除了2021曾在東京舉行快閃展覽活動，也把這幅作品運用在全新作品裡，包括新專輯《隔離套房2827》及新歌〈已讀不回94我〉MV，都可以看見「Spread Love」的存在。