房市也「瘋媽祖」！據房仲公司今（8）日最新調查顯示，全台較具代表性的12座媽祖廟，在最近一年，周邊1公里內、屋齡2年以上的中古屋交易價、量統計顯示，尤其以「台南大天后宮」周邊房市，熱度最高，年交易量達534件，高居全台之冠，為全台最旺媽祖廟。

永慶房產集團今天表示，每年年度盛事的媽祖聖誕，總會在全台灣掀起「追女神」風潮！其中被譽為「世界三大宗教盛世」之一的「大甲媽遶境」，預計將在今（8）日晚上11點起駕，進行為期9天8夜的遶境行程，路線橫跨台中、彰化、雲林、嘉義四個縣市，參與信眾多、規模大，顯示媽祖信仰的盛行。

據有巢氏房屋依據內政部實價登錄，盤點北、中、南12個具代表性的媽祖廟，觀察近一年周邊1公里內、屋齡2年以上的中古屋交易量及房價變化，以「台南大天后宮」周邊住宅交易量最亮眼，交易量達534件居冠。

排名第二的是「板橋慈惠宮」，交易量達528件。

排名第三為「松山慈祐宮」，以506件的成交量緊跟在後。

觀察其房價，發現各大媽祖廟周邊平均單價，幾乎都高於行政區單價，也顛覆以往宮廟被視為「嫌惡設施」、價格低於區域行情的迷思。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，對買方來說，只要生活機能佳、交通便利、價格合理，鄰近媽祖廟與否似乎並不影響購屋意願。值得一提的是，「松山慈祐宮」與松山區均價的價差較大，主因是去年松山區內有多筆高單價豪宅成交，像是「華固名鑄」、「松菸墨香」、「琢賦」等，拉升區域住宅單價。

台灣第一座官建媽祖廟「台南大天后宮」，正殿中可見到雍容莊嚴的金面媽祖像，加上後殿供奉靈驗月老，信眾絡繹不絕，周邊房市更是熱絡，以534件的成交量排名第一，住宅均價為21.1萬元。

永慶不動產台南大同加盟店店長林宏隆表示，媽祖廟所屬的中西區，過去曾是台灣行政中心，鄰近知名古蹟如赤崁樓，還有鴨母寮市場、永樂市場、神農街、林百貨等景點，生活機能便利、發展成熟，房市詢問度一直都相當高。

由於屬於機能好、氣氛悠閒的舊城區，頗受換屋、退休族群歡迎。

林宏隆表示，當地中古屋一有釋出且價格合理，往往都頗為搶手，其中數量最多的中古透天厝，屋齡偏高、約在40~50年，總價800~1,200萬元左右，通常客戶買下之後都會花一筆錢重新整修，除了自住買盤穩外，也有開小吃店、文創商店、民宿等置產需求，促使交易量多。

林宏隆表示，中西區集美食、古城、歷史文化等多項元素，估計後續發展潛力蓬勃，如規劃已久的台南鐵路地下化，讓中西區、東區及北區的交通和經濟獲得挹注，加上未來捷運完工四通八達，利於吸引更多人口進駐，房市交易長線持續看好。

至於鴻海董事長郭台銘，兒時住過的「慈惠宮」附近，生活機能成熟，交通也便捷，頗吸引買盤進駐。

交易量排名二、三名的是新北市板橋區「板橋慈惠宮」、台北市松山區「松山慈祐宮」，住宅每坪均價，分別為47.8萬、69.8萬。

有巢氏房屋板橋巨蛋加盟店店東黃光偉指出，慈惠宮是板橋歷史最悠久的信仰中心，不只安定民心、庇佑當地居民，最為人熟知的是鴻海集團創辦人郭台銘曾住在這裡9年，因而聲名遠播，吸引大批善男信女到訪。甚至附近的南門街，有不少老字號糕餅名店和婚禮用品店聚集，延伸成「喜餅街」和「嫁妝街」成為一大特色。

過去因為板橋舊火車站在附近，商業發展多集中於慈惠宮所屬的前站商圈，串聯林家花園、接雲寺等歷史古蹟，日常採買可至黃石市場、湳興公有市場、湳雅夜市、量販店等，交通部分仰賴捷運府中站、板橋站；在購屋選擇上，屋齡40至50年的公寓占多數，單價約在30到40萬元區間，若是新成屋部分，則是站上6字頭。黃光偉進一步說明，由於慈惠宮周邊的房價相較江翠商圈、新埔商圈親民，加上舊市區生活機能成熟，吸引購屋族目光。

而香火同樣興旺的「松山慈祐宮」，外觀氣派莊嚴，是松山區發源地。

有巢氏房屋民生敦北加盟店店東張宜羚表示，媽祖廟緊鄰饒河夜市、Citylink商場、五分埔、蔦屋書店等，食衣住行育樂樣樣不缺。加上捷運松山站與台鐵共構，又近松山新店線的南京三民站、板南線的後山埤站，一旁有建國高架橋連接中山高、麥帥橋連接環東和堤頂大道，往返內湖、汐止、基隆等相當方便。

成熟商圈、便利交通吸引民眾在此購屋落腳，區域內電梯大樓、公寓、店面、住辦都有。張宜羚提到，目前屋齡較新的電梯大樓，單價約落在85~90萬元，也有訴求低總價的1~2房小資宅，受到年輕族群和新婚夫妻的喜愛。中古屋部分，屋齡10~20年的電梯中古屋單價約70~75萬元，而屋齡40~50年的舊公寓單價則落在50~70萬左右。張宜羚補充，依房屋新舊、樓層、特性、建商等條件不同，成交單價會有些許調整，但整體而言，此區是值得入手的好所在。

談到未來房市前景，張宜羚表示，在捷運環狀線東環段以及大巨蛋的議題下，加上「松山慈祐宮」就是觀光客聚集地，區域機能成熟，帶動人流和金流，房價支撐強，自住、收租兩相宜。

另外，「大甲鎮瀾宮」、「北港朝天宮」、「西螺福興宮」、「旗津天后宮」、「旗山天后宮」周邊，尚有機會覓得每坪1字頭房價。

以「大甲鎮瀾宮」來說，終年香火鼎盛、外來香客眾多，蔣公路、順天路一帶聚集許多小吃攤、糕餅業者。

有巢氏房屋大甲中山鎮瀾加盟店店東王圳雄表示，因鎮瀾宮周邊較無觀光景點，觀光客停留時間不長、店面效益有限，外來人口較不會選擇來此置產；反而是大甲居民自住忠誠度高，鄰近菜市場、全聯、區公所、學校等機能無虞，主力買盤以屋齡30年以上、單坪17萬至19萬元的中古大樓居多。

今年大甲媽遶境會駐駕至雲林縣的「北港朝天宮」和「西螺福興宮」，兩者都超過300年歷史，永慶不動產虎尾科大加盟店店東潘心紜分析，北港朝天宮是世界三大媽祖廟之一、屬於國定古蹟，主要商圈繞著中山路發展，有著各式美食小吃、糕餅特產等，商業活動繁榮。而西螺福興宮保存許多重要的法定資產，歷史文化價值高，也是全台唯一在秋季舉辦媽祖遶境活動，串聯西螺大橋、延平老街等景點，觀光客及香客也是絡繹不絕。

潘心紜也說，兩間廟宇周邊幾乎是多代傳承的透天店面，鮮少出售，以做生意為主，目前屋齡40至50年的總價行情約在2,000萬元以上，一般民眾則會靠市區買房自住，尤其五年內透天、總價1,200萬至1,500萬最受青睞。

旗津天后宮創建至今已349年，是高雄市歷史最古老的媽祖廟，永慶不動產高雄師大加盟店店東葉誌螢表示，早期先民來此開墾，以廟宇為中心向外發展商業活動，近年形成觀光商圈，串聯旗后燈塔、彩虹教堂等景點，老街上海產店、漁貨攤、特色小吃林立，遊客絡繹不絕。

而旗山天后宮主要供奉「黑面媽祖」，是全國少數的軟身媽祖，有五尺八吋高，四肢關節可活動、方便穿衣。葉誌螢透露，旗山最早發展就是從火車站開始，日治時期運輸蔗糖、香蕉等物資，延伸到老街、媽祖廟，一直都是商業活動的重鎮。

葉誌螢分享，兩間媽祖廟周邊房屋共同特色：大樓、華廈物件較少，超過9成是屋齡40年以上的舊透天厝。一樓店面經營各式小吃美食、文創設計等服務，成為高雄重要的文化觀光區，尤其在節慶假日，觀光人潮眾多、消費力佳，使店家收益穩定，因此透天價值可觀，釋出量也很少。