台海局勢緊張，國際關注中共會否武力犯台。國家政策基金會副研究員揭仲今天指出，共軍若要犯台，目標就是在短時間內瓦解台灣有組織的抵抗能力，一旦共軍的計劃成功，美軍介入意願就會大幅下降，這樣美軍必須冒險把部隊送上台灣本島才能恢復局勢，因此介入意願會大幅降低。

台北論壇基金會今日舉行「國軍對抗共軍犯台的能力與挑戰」座談會。揭仲指出，共軍在犯台的計畫階段，就會把外軍介入視為當然，做最壞的想定。依照共軍的想法是要在短時間內瓦解台灣有組織的抵抗能力。

揭仲說，美軍很清楚海空艦隊過早進入第一島鏈周邊，會造成重大損傷，美軍也在辯論西太平洋主力是否該放到關島。他又說，美軍希望達到嚇阻效果，讓中共覺得美軍很強大以至於不敢挑戰。

揭仲表示，他一直擔心就算美國要介入，決心會否來得太遲？一開始介入動作會否太少？雖然美軍要進入戰場干預的時間非常快，它的轟炸機可以從本土、從印度洋過來只要十幾小時，「但華府要多少時間下達決心？真正關鍵還是國軍在接戰階段能否有組織的抵抗。」