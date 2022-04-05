俄羅斯軍隊被控在基輔市郊布查鎮（Bucha）對平民展開大屠殺，已經引起國際震驚與譴責！德國表示歐洲國家已同意未來幾天將對俄國再度祭出新制裁，其中禁運天然氣與其他能源可能浮上檯面。另外聯合國也要求將對俄軍暴行展開獨立調查。

隨著俄軍逐漸撤出基輔，周邊區域也陸續獲得收復，卻發現被佔據一個多月、位於基輔西北方的布查鎮屍橫遍野景象令人慘不忍睹。布查鎮副鎮長沙普拉夫斯基（Taras Shapravskyi）指稱，在鎮上發現的300名平民屍體當中，至少有50名是遭到俄軍行刑式的處決。

根據被獲准與烏國軍隊一起進入布查鎮採訪的記者描述，街頭上發現一名男性屍體雙手被反綁，子彈則穿透他的頭部，顯示這名男士可能被近距離射殺。

然而布查鎮平民遭到俄軍屠殺的慘狀遭到曝光後，也引國際震驚與譴責。美國與歐洲除了嚴聲譴責俄軍罪行，還揚言將對俄國再度實施新一輪制裁。聯合國秘書長古特瑞（Antonio Guterres）則要求對此事件進行獨立調查。鑒於國際反俄聲浪高起，已讓在周一重啟的俄烏談判蒙上陰霾。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，西方盟國已經達成共識，將在未來數日針對俄國加重制裁。該國還一反先前拒絕禁止俄國能源進口的態度，德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）指出，歐盟必須把禁止進口俄國天然氣列入制裁選項。

法國總統馬克宏也認為，各種跡象都明確指出布查鎮平民遭到殺戮是俄軍犯下暴行，有必要對俄再度祭出新制裁，他還補充新制裁應把石油與煤涵蓋在內。