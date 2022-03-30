據TrendForce研究顯示，由於買賣雙方庫存略偏高，再加上PC、筆電、智慧型手機等受近期俄烏戰事和高通膨影響，需求面持續轉弱，但在鎧俠（Kioxia）與威騰電子（WDC）於2月上旬原物料汙染事件影響下，整體供給明顯下修，成為第二季NAND Flash價格翻漲5~10％的關鍵。

Client SSD（消費級固態硬碟）方面，受俄烏戰爭影響，引發PC OEM對第二季的訂單採保守備貨策略，且可能持續影響下半年旺季訂單情形，進而下修今年的出貨目標。而SSD產出今年正式走出半導體晶圓吃緊陰霾，隨著鎧俠產能陸續在5月恢復供應SSD產品，原廠產能仍大致滿足客戶需求下，採取較積極定價策略，預估第二季價格漲幅將較原先預期收斂至3~8％。

Enterprise SSD(企業級固態硬碟)方面，隨著伺服器及超大規模（Hyperscale）資料中心採購容量及訂單增加，但鎧俠與威騰電子的Enterprise SSD產品出貨受污染事件而導致交期延長，而客戶早在第一時間轉向三星（Samsung）及Solidigm尋求供應，PCIe 4.0產品供應受限，故原廠採取強硬議價的態勢，推動第二季enterprise SSD價格上漲5~10％。