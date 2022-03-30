日本豐田汽車30日表示，合計專門生產小車的大發(Daihatsu)，以及商用卡車的日野(Hino Motors)，整個集團在零組件供給還是吃緊情況下，2月份在日本以外的全球市場中，無論是生產或是銷售都雙雙創下新高紀錄。

豐田統計自己整個集團內，2月不計入日本的海外產量為531,183輛，年增16%。同時，銷售量為620,360輛，也年增5.2%。

另外，若把日本市場算進去，2月生產884,528輛，銷售量為774,860輛。2月全球產量還是年增近11%，不過全球銷售量卻比2021年同期，要稍微減少1.6%。

現在把豐田汽車單獨拉出來看，光是豐田一家在2月的產量，就超過公司1個月前曾預估的全球生產目標，差額有近4.1萬輛。但是，由於新冠疫情造成北美零組件供貨短缺，以及需求增加導致歐洲零組件供應吃緊下，2月豐田的產量還是低於2021年同期。

市場擔憂，中國大陸最近封城會讓半導體產品的供應更加捉襟見肘。不過，豐田卻說沒這方面問題，元月因新冠病毒車廠被迫關閉，故車用晶片到現在還有剩。