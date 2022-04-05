西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）周一（4日）宣布，將斥資110億歐元（124億美元）發展晶片與半導體產業。這項投資是西國重建經濟計畫的最新行動。

桑傑士表示：「希望我們的國家能成為工業與科技發展的先鋒」。不過針對這項晶片投資案，他並沒有透露更多細節，只強調內閣很快就會批准這項計畫。

基於西國經濟在疫情期間受創程度比其他國家更為嚴重，加上目前又遭遇俄烏衝突帶來的壓力，桑傑士指出這場戰事已經使得製造半導體原料的氬氣與氖氣供應受到干擾。

由於晶片是西國汽車生產的重要關鍵，晶片短缺自然也讓該國汽車業受到重擊。西班牙是歐洲第二大汽車生產國，約占該國國內生產毛額約10％。

歐洲各國目前正爭相開展晶片投資計畫，企圖降低對進口技術的依賴。歐盟更致力要成為半導體製造龍頭，希望能在2030年提供全球約20％的晶片供應。有鑑於此，歐盟已在2月公布「歐洲晶片法案」，將透過450億歐元的公共投資與民間投資，推動在歐洲本土製造的晶片。

至於個別國家也動作頻頻，例如德國就提供英特爾50億歐元，協助它在當地設立170億歐元的半導體工廠。義大利也願意資助英特爾在境內興建晶片封裝與測試廠。此外法國則被英特爾選定為歐洲晶片研發與設計中心。

西國也不落人後，將準備砸下重金全力發展自家半導體產業，以降低對旅遊業的倚賴。不過受到俄烏戰爭帶動能源成本激增，使得西國企圖在疫後進行經濟重建的努力又增添新的變數。