中國人民銀行（大陸央行）今（30日）發布的《2022年第1季度城鎮儲戶問卷調查報告》顯示，未來3個月，17.9％的大陸居民打算購房，這一數據是2016年第3季度以來的新低。

據澎湃新聞報導，這份人行在大陸50個城市進行的2萬戶城鎮儲戶問卷調查顯示，對下季房價，16.3％的居民預期「上漲」，低於去年第4季調查的16.8％；56.7％的居民預期「基本不變」，與上季度持平；14.4％的居民預期「下降」，低於上季度調查的15.2％。

調查顯示，傾向於「更多消費」的居民占23.7％，比上季減少1.0個百分點；傾向於「更多儲蓄」的居民占54.7％，比上季增加2.9個百分點；傾向於「更多投資」的居民占21.6％，比上季減少1.9個百分點。

居民偏愛的前3位投資方式依次為：「銀行、證券、保險公司理財產品」、「基金信託產品」和「股票」，選擇這三種投資方式的居民占比分別為46.3％、22.1％和 16.2％。

人行同時公佈的今年第1季企業家和銀行家問卷調查顯示，其對宏觀經濟熱度的判斷都較去年第4季出現了下降。

其中，企業家宏觀經濟熱度指數為35.7％，比上季下降1.6個百分點，比上年同期下降3.2個百分點。其中，30.6％的企業家認為宏觀經濟「偏冷」，67.4％認為「正常」，2.0％認為「偏熱」。