俄烏和談見曙光、恐慌情緒降低，3月份美國啟動升息循環後，原本受到俄烏戰事影響出現急跌修正的全球金融市場啟動修復行情，永豐投信31日指出，聯準會正式啟動升息後，也反應美國經濟基本面健康，能承受升息考驗，近期股價反彈表現也顯示股市重回基本面行情，大型股表現緊貼經濟基本面，永豐美國500大(00858)是追蹤美國綜合大型股指數投資的美股ETF，全面涵蓋美國各類產業、權值成份股，更適合採取定期定額投資方式，全期間參與美股成長趨勢。

永豐美國500大(00858)追蹤STOXX USA 500指數投資，該指數以市值做為篩選機制，能即時彰顯美國大型股股價表現，更快調整納入「真正排行」前500大市值股票，市場熟悉度高的標普500指數，則主要依市值納入近一年獲利能力選股因子，相較之下，STOXX USA 500指數更能即時掌握市場動能。

以特斯拉為例，STOXX USA 500指數早在2018年即將特斯拉納為成份股，標普500指數則在2020年12月才正式將特斯拉納入指數，STOXX USA 500指數在成份股篩選上，更能即時掌握成長趨勢、市值領先的標的，亦反映在指數領先表現。

永豐投信指出，俄烏戰火仍待平息、升息循環、疫情干擾持續，今年度全球金融環境不確定性未解，類股輪動速度加快，成長股可能面臨壓力，資金由過往鎖定科技產業為主，逐漸調整分散配置其他產業比重提升。

科技主題類股在過去幾年盛行，主因成長趨勢明確，回到基本面主導的投資環境，更宜留意綜合市值型標的，永豐美國500大ETF(00858) 追蹤指數所涵蓋的類股高達11大項，如科技、金融、醫藥、零售、能源、電信、國防、運輸等各產業兼備，具備多元性、分散投資於美國各產業具代表性的龍頭股，如蘋果、艾克森美孚、芝加哥交易所、特斯拉、波克夏、美國銀行、嬌生、好市多等，能全面參與美股各產業投資機會。

永豐投信指出，美股在長期基本面健康的趨勢帶領下，為降低外部因素造成波動加大的變數，投資人不妨選擇市值型美股ETF進行配置，如永豐美國500大(00858)同時提供半年配息機制，更適合作為追求美股成長與息收兼備的存股標的。