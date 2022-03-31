財政部賦稅署今日表示，統一發票「取消增開六獎」，改為增開雲端發票500元專屬獎，整體發票中獎機率不減反增。

依據財政部公布，今年起以往每期增開六獎1組取消，改為增加雲端發票專屬500元獎65萬組，也就是每期雲端發票專屬500元獎開獎組數由100萬組提高為165萬組。

每期雲端發票專屬獎100萬元獎則維持30組、2000元獎依舊為1萬6000組、800元獎10萬組以及500元獎則從原本100萬組增加到165萬組，今年每期的雲端發票專屬獎總計可以開出176萬6030組。

財政部取消「增開六獎」，有網友哀號，「更難對中」、「發票感覺更難中了」，不過財政部說明，中獎機率反而增加。

財政部分析，以2021年11月、12月期的統一發票，仍保留「增開六獎」1組來看，紙本與電子發票(有證明聯)中獎機率為千分之4；雲端發票的中獎機率為千分之2.11，整體而言中獎機率為千分之6.11。

但是以2022年度1、2月期，取消「增開六獎」，紙本與電子發票(有證明聯)中獎機率為千分之3；雲端發票的中獎機率為千分之3.34，整體中獎機率達到千分之6.34，中獎機率還比以往高。