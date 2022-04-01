台灣電路板協會（TPCA）3月31日舉行第11屆理監事選舉、會員大會暨標竿論壇，今年首度在會前1個月先行通訊投票，會員大會則採線上舉行，共有300多名會員代表上線參與，最終由欣興資深顧問李長明高票連任理事長，將與新團隊共同為產業鏈健全發展繼續打拚。

有鑑於全球淨零趨勢將為PCB產業未來10年新競局，今年標竿論壇以「淨零翻轉×產業永續」為主題，邀請工業局永發組、工研院及英國標準協會（BSI）等專家，從產官研不同角度探討淨零浪潮下的挑戰，發掘產業永續的契機。

上屆TPCA理監事對擴充產業發展智囊團具高度共識，透過修改章程增加席次8席，此次改選有34位業界先進出馬角逐。歷經1個月的通訊投票後，開票選出21位理事、7位監事，3位副理事及1位副監事，包括板廠、材料商、設備商，新團隊成員型態均衡多元。

新任理監事會後推選出本屆正、副理事長、常務理事、及常務監事人選。歷經多重的選舉過程，第11屆理事長由IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)資深顧問李長明高票連任，常務監事由類載板專用設備商宇泰和總經理游新基連任。

李長明表示，去年PCB產業鏈產值逆勢成長，突破1.29兆再創新高，受惠5G、AIoT及HPC等終端應用，5G手機、電動車滲透率擴大與全球晶片短缺，隨著新產能持續開出、加上原物料上漲推升企業營收，及擴大投資帶動設備產業等利多，今年台灣PCB產業鏈可望成長9.3％、續創新高。

產業推動方針方面，面對全球關注的淨零議題，TPCA將成立永續發展委員會，啟動「台灣PCB溫室氣體盤查與策略研究」，透過碳盤查了解產業現況與痛點，並計畫在10月舉辦的TPCA Show發布「台灣PCB淨零永續建言書」。

同時，TPCA積極與桃園市政府合作，將建言規畫成為「台灣PCB高值低碳推動計畫」的具體行動，凝聚共識持續與中央溝通，期望鏈結半導體在桃園市設高值低碳示範場域，打造桃竹半導體與PCB高值低碳生態系，協助企業轉型，布局產業下世代競爭力。