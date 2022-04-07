長虹建設（5534）位於台北市內湖的「長虹豐匯商業科技大樓」，拍板賣了！長虹今天公告，「領航家投資興業公司」砸下30.68億元，全棟收購，開出第二季商用不動產市場的大紅盤！據了解買家頗有來歷，擁有台產保險公司家族的大咖背景。

長虹今天公告，與非關係人簽訂台北市內湖區 「長虹豐匯商業科技大樓」房地預售買賣契約書，標的位於台北市內湖區潭美段五小段辦公大樓，土地持分面積為685.6坪，建物總面積約4,133.45坪，另外還有停車位120位，交易價格為30.68億元。

長虹指出，「長虹豐匯商業科技大樓」買家為領航家投資興業公司，買家以整棟交易方式價購。

長虹指出，「長虹豐匯商業科技大樓」位於台北市內湖區行善路353號旁，基地面積685坪，規劃為地上13層樓、地下5層的商辦大樓，目前正在施工中；由於營建成本不斷攀升，因此目前還無法估算出預計處分利益，待全案正式移轉交屋再進行估算。