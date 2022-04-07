第六屆《Hit FinTech》金融科技產業高峰會，再度於台中登場。

全台疫情再次升溫，回顧兩年多來的新冠疫情危機，引爆全球的「零接觸」商機，觸發金融科技的發展契機！三家純網銀陸續上線，LINE Bank與樂天國際商業銀行已經獲得超過80萬用戶，至於3月29日甫開業、期望後發先至的將來銀行，也喊出四月與五月分別要衝刺10萬開戶數，今年底達50萬戶高標，兩年內更要衝破一百萬戶。

除了能夠創造「鯰魚效應」的純網銀之外，截至去年底，全台灣已有35家實體銀行開辦數位存款業務，總計已開立數位存款戶數達1047萬戶！在你我手機與電腦上，確實已經提供更好的使用者體驗，並且激發更大規模的良性市場競爭。

包括網路銀行與電子支付，以及各種金融服務都在線上積極發展，期望讓消費者宅在家中，金流都能暢通無阻礙。根據資策會產業情報研究所公布的《2021年行動支付消費者調查》，發現台灣民眾對於電子支付的好感，較前一年的37%成長至50%，而偏好用信用卡等各式卡片交易的比例，則從前一年的35%降到26%。

根據調查數據，民眾使用電子支付的場景，包括便利商店（70%）、網路商店（56.3%）、量販店（55.8%）、超級市場（51%）、連鎖餐飲（47%），如果疫情影響持續擴大，行動與電子支付的使用頻率，將有機會超越新台幣現金。

關鍵在於，網銀結合電子支付，如何創造更大的生態系統，讓消費者融入！全台數位帳戶冠軍台新銀行Richart，就已經建立以台新Point為核心的點數生態圈，並運用區塊鏈技術的點數整合平台讓運作更有效率，最近更推出為年輕用戶提供超過80檔知名美股、30檔ETF的投資功能。

將來銀行總經理許柏林表示，在主要股東中華電信與全聯實業董事長林敏雄的支持下，將來銀行也會深耕經營生態圈，而生態圈內不只有轉帳與支付，將會提供更多元的金融商品，讓客戶擁有更佳體驗。

為了探討台灣金融科技與產業的發展方向，第六屆《Hit FinTech》金融科技產業高峰會，將於5月2日再度於台中長榮桂冠酒店舉辦。已確認與會的海內外產官學研領袖，包括理慈國際科技法律事務所共同創辦人暨台灣金融科技協會理事長蔡玉玲、台中市新聞局長鄭照新、台中市經濟發展局副局長李逸安、宇智顧問副董事長暨執行長吳志揚、立法委員高虹安、陽明山未來學社理事長葉匡時、矽谷橡子園創投原始合夥人林富元、華碩雲端總經理吳漢章、華苓科技董事長暨加拿大SDChain聯盟主席梁賓先、ITM共同創辦人暨執行長陳洲任、台中多媒體股份有限公司董事長莊子富、全國商業總會區塊鏈應用發展研究所所長孫大千、STARBIT暨Jcard執行長鄧萬偉、大霹靂國際整合行銷公司總經理邱正生、穀神星資本創辦人陳儀雪、Adenovo諦諾科技創辦人暨執行長劉晉良、墨雨設計執行長吳哲宇、銘傳大學金融科技學院專任副教授兼主任暨消基會金融保險委員會召集人林盟翔等貴賓講者，都已確認共襄盛舉。持續更新中的議程與貴賓講者安排，請參考報名網站公佈資訊。報名網站