儘管近期才剛交保、與金管會官司進行中，但街口支付前負責人胡亦嘉不改高調作風，1日廣邀媒體宣布將在4月3日舉辦婚宴迎娶PTT「表特版」女神莊郁琳。不過，邀請函上也註明，因上周遭檢調約談一事受到媒體朋友的關切，但有鑑於事件尚在偵查程序中，不便針對案件本身多做說明。

有「街口小霸王」之稱的胡亦嘉不管是公私領域都很高調。在工作上多次與金管會槓上，在私生活上也相當高調，2020年3月曾在由玄彬、孫藝珍主演的韓劇《愛的迫降》當紅之際，於街口支付辦公室內舉辦過台版《愛的迫降》生日宴，去年年初向莊郁琳求婚成功時也在IG上宣傳：「她答應了！」如今在玄彬、孫藝珍3月29日大婚後，胡亦嘉也宣布將在4月3日於萬豪酒店舉辦婚宴迎娶莊郁琳。

只不過，胡亦嘉婚前總是一波三折。2021年2月胡亦嘉求婚成功時，就被金管會停職一年，如今婚宴前夕，3月24日又遭檢調大動作搜索約談，胡亦嘉、妻子莊郁琳、地產大亨楊健一兒子楊立偉等5人，依刑法背信罪查辦，最後胡以1,000萬元交保，妻子莊郁琳諭令50萬元交保。

除了身陷背信案疑雲外，胡亦嘉與金管會的官司還持續進行中。因不服金管會對街口投信、街口支付連連開鍘，更拔掉他投信董事、及停職支付董事長一年，胡亦嘉一口氣向行政院提起四大訴願，2021年8月9日已遭行政院全數駁回後，去年底又向台北高等行政法院提出行政訴訟，繼續與金管會纏鬥。

在交保後，胡亦嘉3月25日在臉書寫下四個字「問心無愧」！