配合當地防疫 欣興昆山子公司停工 22:392022/04/02 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸疫情嚴峻，昆山台商再接停工令，欣興（3037）2日晚間公告，持股比例分別為71.23％、100％的子公司，昆山鼎鑫電子以及欣興同泰科技(昆山)，配合當地政府政策，4月2日起至4月6日暫時停工，以確保員工安全與健康，公司也提到，因適逢連假加上上半年為PCB傳統淡季，預估對財務業務暫無重大影響。 彰源大陸不銹鋼管廠配合防疫停工3天 昆山台商再接停工令 聚鼎子公司停工至6日 #欣興 #停工 #配合當地 #昆山 #子公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雜音多 造紙三雄H2倒吃甘蔗 04:102022/03/28 證券．權證 欣興 三大法人敲進 04:102022/03/27 證券．權證 欣興併旭德 換股納為子公司 04:102022/04/01 證券．權證 全球傳動樹林廠停工 初估4月營收減三至四成 20:532022/03/31 財經 氣立上海廠配合防疫 1日起停工 今年營收及獲利成長目標不變 12:152022/04/01 財經 全球傳動外籍移工確診效應 影響3、4月營收 11:432022/03/28 財經 14檔多頭氣盛股 升勢旺 04:102022/04/02 證券．權證 茂林-KY上海廠停工4日 影響不大 12:232022/03/28 財經 《國際產業》封城防疫 傳特斯拉上海廠將停工 09:282022/03/28 財經 上海疫情稍降 換昆山拉警報 04:102022/04/01 全球財經 上海分區封城 台商出貨受影響 04:102022/03/29 兩岸要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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