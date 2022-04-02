大陸疫情嚴峻，昆山台商再接停工令，欣興（3037）2日晚間公告，持股比例分別為71.23％、100％的子公司，昆山鼎鑫電子以及欣興同泰科技(昆山)，配合當地政府政策，4月2日起至4月6日暫時停工，以確保員工安全與健康，公司也提到，因適逢連假加上上半年為PCB傳統淡季，預估對財務業務暫無重大影響。