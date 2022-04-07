疫情燒！日馳江蘇南通廠4/7-4/11暫時停工 11:312022/04/07 工商 曾麗芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸疫情發燒，封控城市不斷增加，江蘇省南通市昨晚也進入封閉式管理，台資自行車零組件廠-日馳（1526）今（7）日開盤前為大陸孫公司-南通日馳機械發出重訊指出，配合當地政府防疫政策，自4月7日起至4月11日暫時停工。日馳早盤股價由紅翻黑，目前呈現小跌。 日馳強調，營運重心擺在台灣廠，大陸南通廠僅占整體營收約1成，暫時停工幾天，對業務暫無重大影響。未來等南通廠重新復工後，將藉由補加班趕工，追回落後的產能！ 《熱門族群》昆山管控延長升級 法人看這2檔安啦 台鐵也斷電！ 新左營-楠梓停駛配合搶修 #日馳 #暫時 #停工 #南通廠 #藉由 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 樹林科技廠今復工 半數員工居家上班 11:192022/04/07 生活 永記昆山廠因疫情暫時停工到8日 11:342022/04/06 財經 特斯拉首季全球交車量 逾31萬台創新高 04:102022/04/04 財經要聞 昆山台商再接停工令 聚鼎子公司停工至6日 18:502022/04/02 財經 配合防疫 巨大、利奇昆山廠暫時停工 12:452022/04/06 財經 福特首季銷量萎縮 賓士逾5千勞工集體休假 03:062022/04/06 財經 全球傳動樹林廠停工 初估4月營收減三至四成 20:532022/03/31 財經 《國際產業》晶片荒＋新車少 美Q1汽車銷量恐崩跌 11:482022/04/01 財經 《電子零件》陸廠停工無礙 優群老神在在 09:282022/04/06 財經 1分鐘讀財經》重要原料生產受阻 台積電驚踩雷 公司回應了 08:282022/04/04 財經 彰源大陸不銹鋼管廠配合防疫停工3天 11:572022/03/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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