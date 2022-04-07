大陸疫情發燒，封控城市不斷增加，江蘇省南通市昨晚也進入封閉式管理，台資自行車零組件廠-日馳（1526）今（7）日開盤前為大陸孫公司-南通日馳機械發出重訊指出，配合當地政府防疫政策，自4月7日起至4月11日暫時停工。日馳早盤股價由紅翻黑，目前呈現小跌。

日馳強調，營運重心擺在台灣廠，大陸南通廠僅占整體營收約1成，暫時停工幾天，對業務暫無重大影響。未來等南通廠重新復工後，將藉由補加班趕工，追回落後的產能！