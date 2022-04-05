北市一處麻將館遭人砸店粗估損失約20萬。（翻攝畫面）

不爽麻將館只借7千跑路費 3煞持榔頭狠砸店畫面曝

北市萬華區一間供人打麻將的棋牌社，上月26日遭人砸店，警方調查，逞凶的林姓通緝犯，為了籌措「跑路費」，找上曾去打牌的棋牌社借錢，店員只拿出7000元打發他，氣得林嫌找來另外2名朋友砸店，林男除了面對恐嚇、毀損等刑責外，還要賠償店家損失約20萬元。

警方表示，31歲林男上月16日到長沙街二段一間麻將館，找上陳姓負責人借錢，林聲稱自己遭判刑5月，需要15萬的罰金，他被逼到走投無路，若老闆不願意借錢就要被關，經過討價還價，老闆答應要給1萬元，但隔天來取款，櫃檯人員說抽屜只有7000元，他覺得自己被戲弄，憤而找友人砸店。

經過10日，上月26日凌晨2點多，林男與46歲的吳嫌、42歲徐嫌，分持榔頭，一進門就砸毀大門玻璃、落地玻璃等以及兌幣機，直到店內物品四散，3人隨即一轟而散，警方獲報後，當天晚上在板橋逮捕林嫌，隔天再查緝共犯2人到案。

陳姓負責人表示不認識林男，員工說很久以前林男曾經到麻將館打牌，懷疑他知道櫃檯放有現金，提供給客人周轉，才會將歪腦筋動到他們頭上，警方複訊後，依毀損、妨害秩序、恐嚇等罪，移送法辦。