美國聯準會(Fed)加速轉鷹，科技股和其他成長股大幅下挫，那斯達克指數和費城半導體指數連續2天跌幅超過2%，不過美國財經媒體指出，美國科技股下跌危機還沒解除，資料顯示，美國公債殖利率若扣除平均通膨預估年率，實質殖利率(real yields)已經快要由負轉正。

美國財經網站霸榮(Barron`s.com) 報導，美國10年期公債的名目殖利率，昨日持續跳高來到2.61%，若減去平均通膨預期年率2.84%，實質殖利率則為-0.23%，高於5日的-0.38%，更遠高於2021年12月底的-1.2%，未來實質殖利率有望逼近零，甚至翻正，恐怕不利特斯拉、亞馬遜等昂貴的大型科技成長股。

而公債殖利率不斷飆升，主因在於Fed誓言積極收緊銀根抗通膨，Fed理事布蘭納德(Lael Brainard)5日表示，最快5月就會開始快速縮減央行規模近9兆美元的資產負債表，自從他發表談話後，以科技股為主的Nasdaq 100指數已重挫超過4%。

摩根士丹利首席美股策略師威爾森（Michael Wilson）日前接受採訪時提出警告，他憂心通膨飆升和聯準會的量化緊縮政策（QT），可能會增加經濟衰退風險，他預告美股的熊市反彈已行情結束，接下來可能會有一波修正，標普500指數從現在到9月恐出現至少13%的下跌，到今年底可能收在4400點，較今年1月4日觸及的歷史高點恐下跌近9%。