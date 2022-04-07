明道中學遴選10名學生代表，更組成20人的未來領袖「見習」團隊，為明年成為主辦國家做最好的準備。（明道中學提供／盧金足台中傳真）

2022年APYLC亞太青年領袖會議，因應疫情仍維持線上舉辦。（明道中學提供／盧金足台中傳真）

「一個想法，加上行動，就能成為一股力量」2022年APYLC亞太青年領袖會議，因應疫情仍維持線上舉辦，邀請來自台灣、印尼、日本、新加坡、紐西蘭和大陸高中學生領袖代表齊聚一堂，以「Beauty of Sports」為主題，討論各國運動的歷史、友誼、經濟、健康及藝術五大議題。明道中學遴選10名學生代表，更組成20人的未來領袖「見習」團隊，為明年成為主辦國家做最好的準備。

APYLC亞太青年領袖會議邁入第5年，今年由大陸蘇州科技城外國語中學主辦，從4月7日至4月10日，在為期四天的線上活動，透過混合編組、密集講座、線上指導與討論，各國青年領袖共同分享不同文化經驗與差異，促進彼此深入了解。

往年，APYLC僅有少數同學代表飛往外國參加，近兩年改由線上進行，明道中學突破思維，繼去年邀請全校同學組成56人的「智庫」團隊，今年組成20人的未來領袖「見習」團隊，由5名老師帶領分成5組，事前針對不同主題與同學們進行系統性思考與討論，國際交流活動與課程結合。

去年智庫的學生，今年也在校園open mic舞台上公開分享，透過去年APYLC平等教育組的世代青年對談，化作「荒野高飛老『英』計畫」的偏鄉線上英語教育實際行動，「一個想法，加上行動，就能成為一股力量。」

明道中學校長汪大久表示，雖然全球疫情產生了限制，但也帶來更多突破的可能，鼓勵同學們拿掉框架，創新思維。APYLC亞太青年領袖會議每年由各國輪流舉辦，2024年將輪到明道中學代表台灣主辦，相信同學們經過今年的代表及見習團的特殊經驗，更能在解決未來議題有多突破性的思維。