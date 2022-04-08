前總統府資政彭明敏教授於今（8清晨辭世，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統聞訊後至感哀慟不捨。總統深摯感念彭教授對她的叮囑，以及畢生為台灣民主化的貢獻。彭教授的人格與信念，啟蒙了一個又一個世代的人們，堅定守護台灣的主權尊嚴與民主自由。

張惇涵表示，彭教授不僅在法學界的國際學術地位崇隆，也是台灣民主自由的運動先驅，更是始終貫徹理念的政治家。早年因《台灣自救運動宣言》而遭禁錮，至被迫流亡海外而成立「台灣人公共事務協會」，到1996年投身史上第一次總統直選，乃至2000年第一次政黨輪替後出任總統府資政。彭教授的流離半生，和終其一生對台灣民主自由的追求，不只見證了台灣的民主歷程，他的每一步，都是為台灣的民主寫下歷史。

張惇涵表示，總統盼望彭教授的家屬節哀保重。雖然哲人已遠，但彭教授畢生對民主自由的堅持，對台灣的熱愛，相信將被世世代代的台灣人傳承下去，為民主自由、為更好的國家繼續打拚。