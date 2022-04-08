俄烏戰爭推升國際油價飆破100美元，國內物價壓力持續升溫!主計總處今公布3月消費者物價指數年增率（CPI）高達3.27％，不僅創101年9月、近9年半最大漲幅，也是連續8個月突破2％通膨警戒線。

主計總處官員表示，3月CPI年增3.27％，主要是油料費隨國際油價走高，加上蔬菜、水果、外食費、肉類、機票、家庭用品及房租上漲所致，不過，通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.89％，再剔除能源後之總指數(即核心CPI)，漲2.47％；此外，3月生產者物價指數(PPI)年增率11.67％，躉售物價指數(WPI)年增率達13.89％

行政院穩定物價小組所關注的17項重要民生物資中，以雞蛋漲幅26.89％最多，其次是牙膏(牙粉)、沙拉油(條理油)，分別漲了8.13％、7.33％；官員表示，雞蛋雖然漲勢驚人，但對比2月的29.1％，漲幅顯然已經收斂。

官員分析，俄烏戰爭推升農工原物料價格，對物價上漲造成壓力，加上外食反映成本而調漲，他預估，很多廠商已經漲過一次價格，今年要再調漲的可能性不高，只要農工原物料價格未再上揚，國內物價的壓力應該會在下半年趨緩。