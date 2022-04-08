港股上市互聯網巨頭騰訊主席馬化騰、總裁劉熾平2021年年薪均減少。根據騰訊「2021年度報告」顯示，馬化騰的2021年度薪酬年減24.86％至人民幣（下同）4,413.5萬元。

香港信報報導，2021年，馬化騰的薪資約733.1萬元，獎金約3,552.2萬元，連同「退休計畫供款」 11萬元及袍金（作為董事的費用或董事為公司工作的報酬）114.8萬元等，總薪酬約4,413.5萬元。他於2020年度總薪酬約5,873.8萬元，其中薪資及獎金約5,745.2萬元。

至於劉熾平的2021年度薪酬約3.22億元，年減24.49％。2021年，劉熾平的薪酬包括約2.92億元的股份酬金，以及2,299.7萬元的獎金。2020年，劉熾平年度薪酬約4.28億元，其中股份酬金約3.86億元，薪資及獎金約4,011.5萬元。

數據顯示，2021年騰訊董事會的薪酬總額下降，由2020年的約5.07億元，減少23.34％至約3.89億元。