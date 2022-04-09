通訊產業為驅動元宇宙發展的基礎，外資掛保證！花旗銀行最新分析，5G低延遲特性為元宇宙最重要的通訊核心技術，未來隨全球5G加速布建，2030年元宇宙用戶上看50億戶、市場規模挑戰13兆美元。外資研究報告指路，投資人「超前布署」元宇宙商機，通訊產業ETF必定受惠，不可或缺。

目前台股有全球型、單一市場型5G ETF，也有主打元宇宙的元宇宙ETF，未來都受惠商機發展。值得注意近期科技股震盪，全球型ETF的分散投資優勢，展現領先抗震力。過去一周布局全球通訊產業的元大全球未來通訊（00861）下跌2.6％，少於僅聚焦台股或投資中國的同類型基金。7日美股日內V型反彈，8日台股開盤後，僅元大全球未來通訊（00861）一檔上漲，其餘三檔都下跌，突顯全球型ETF跟漲全球產業、較不受單一市場股市評價面限制的優勢。

花旗分析，5G為首的全球通訊產業革命，已被認同是未來創新科技的基礎，目前全球5G呈加速發展，但預估到2025年全球仍只有四分之一的人口使用5G，網路基礎建設仍不足支持元宇宙的沉浸式內容，因此若未來元宇宙成為主流，市場必然持續加大5G、3C硬體及高速運算投資，全球通訊產業將直接受惠。

花旗並預期，2030年元宇宙有望邁向成熟，屆時全球用戶預估達到50億戶，商機上看8兆至13兆美元。目前元宇宙率先從歐美發展，投資眼光應以全球取代單一市場。

法人建議，現在想投資全球通訊產業，用ETF也能參與行情，近年國內投信業者發展Smart Beta ETF，在傳統式市值型ETF提供更多選擇。以元大全球未來通訊（00861）為例，就是自全球市場精選未來通訊技術相關營收比重達到50％以上的個股，涵蓋廣布通訊產業的上、中、下游，目前第一大成分股為智慧手機與穿戴裝置領導品牌蘋果（Apple），日前也傳出蘋果積極發展AR╱VR裝置，可望成為元宇宙指標，投資人若看好蘋果股價，現在不一定要透過複委託選股跟半夜看盤下單，挑選與蘋果股價連動度高的ETF，更是省時省力的選擇。

法人指出，從過去一個月來看，元大全球未來通訊（00861）成分股還有博通（Broadcom）、美國電塔（American Tower）、T-Mobile等逆勢上漲，帶動00861股價抗跌。這些成分股長線業績獲高度認同，資金持續進駐。至於台股中的台積電、聯發科也都在列，簡單說就是全球型ETF包含台股，但台股ETF沒有全球，投資人也可以檢視自己手上有的0050等市值型ETF，用全球型ETF增加主題投資的成長爆發力。