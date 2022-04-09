台中市9日公布5頁34處確診者公共足跡。（台中市政府提供）

台中市9日公布5頁34處確診者公共足跡。（台中市政府提供）

台中市9日公布5頁34處確診者公共足跡。（台中市政府提供）

台中市9日公布5頁34處確診者公共足跡。（台中市政府提供）

全國疫情升溫，9日本土病例爆增443人，台中市確診者足跡也激增，各區排隊美食名店紛紛中鏢，包括西區燒鳥串道-串燒居酒屋向上北店、廣三SOGO牛角日本燒肉、春水堂朝富店、北區刁民-酸菜魚崇德店都有確診者足跡，在疫調出爐後中市環保局也立即進行場域清消。

台中市9日公布台中市及外縣市足跡表達5頁多達34處，含括食衣住行多個場域，其中台中市9日新增確診者30多歲北屯區男性（案26518）以及西區20多歲女姓（案26519）2人足跡相當廣，還不乏美食名店，包括：西區燒鳥串道-串燒居酒屋向上北店、廣三SOGO牛角日本燒肉、春水堂朝富店、南區寶嘉早餐店、屈臣氏興大門市、南區餃佼者、北區刁民-酸菜魚崇德店、北區7-11漢華門市、麥當勞北屯店、松竹車站、好市多北屯店、南區聞香牛肉麵、西區BLIKE奶茶店、南屯區品心港式飲茶公益店、西區春不荖足湯養生中港行館、全家台中金南門店、7-11興學門市、屈臣氏興大門市等。

另10多歲沙鹿國中生（案26779）4月8日採檢陽性確診，他6日與7日曾到校上課，並搭306公車至沙鹿區克林頓補習班及沙鹿區育登補習班，公共足跡還包括麥當勞沙鹿沙田店。

另，台中市衛生局也獲外縣市確診個案台中足跡，包括家樂福文心店、路易莎精誠店、西區LITTLE SECRET hair salon、西區偷偷Toutou Cuisine、全聯后里文明店、國道清水休息站、家樂福豐原店、全聯后里文明店、后里區巨斧文化廣場、后里區意彤品長早午餐、豐原火車站、國道清水休息站等。

台中市衛生局長曾梓展強調，足跡重疊者可至快篩站篩檢，並自我健康監測，如出現症狀一定要就醫採檢。