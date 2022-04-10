公雞陶壺已成為烏克蘭堅韌的象徵物。（圖／烏克蘭外交部推特）

英國首相強生9日突訪烏克蘭首都，與澤倫斯基在基輔街頭漫步時，一名來自哈爾科夫（Kharkiv）的婦女上前送給兩人公雞形狀的陶瓷壺，成為強生此行的代表性畫面。在基輔西北方博羅江卡（Borodianka）遭到猛烈轟炸的斷垣殘壁中，一個公雞陶壺屹立、絲毫沒有受損，成為烏克蘭堅韌的象徵。

英國《衛報》報導，當強生與澤倫斯基在空蕩的基輔街頭漫步時，一名婦女穿過士兵包圍，親手將兩個公雞陶壺送到兩位領導人手中。她拿著陶壺，一邊說著：「我買了公雞陶壺要給身在波蘭的朋友，它們曾在博羅江卡的櫥櫃上，我想把陶壺送給你們，我來自哈爾科夫。」

陶瓷公雞最早由烏克蘭著名藝術家暨雕塑家Prokop Bidasiuk設計。博羅江卡日前遭到俄軍猛烈轟炸，四處滿是斷垣殘壁。一棟部分倒塌的高樓，已然成為廢墟，但一個暴露在外的櫥櫃完好無缺，上頭還站著一個烏克蘭傳統的公雞陶壺、絲毫沒有受損，成為烏克蘭堅韌的象徵，並迅速在網路上受到廣泛流傳與討論。

博羅江卡位於基輔西北約60公里處，由於受到俄羅斯的嚴重砲擊，倖存者在廢墟中尋找親人。澤倫斯基週四曾發布一段影片，顯示平民遭到殺害，「當地的狀況比布查鎮更慘烈」。

據烏克蘭國防部釋出的空拍畫面，博羅江卡整個城鎮幾乎都成為廢墟。在兩棟遭炸毀的建築物殘垣底下，發現27具平民遺體，當局擔心其他毀損建物下可能也有罹難者。