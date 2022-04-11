邑昇（5291）3月合併營收1.36億元，較上月及去年同期增加20.85％與11.34％，累計第一季營收為3.91億元，年增19.25％。受惠PCB與LED自行車燈兩大事業穩定挹注，邑昇第一季營收維持穩健年增，其中PCB維持優化客戶與產品組合政策，邑昇過去一貫走高階、少量多樣客製化利基市場，將帶動集團財務與獲利結構更加健全。

LED自行車燈訂單能見度已直達年底，上游原物料缺料問題已逐步緩解，上半年生產出貨無虞，第二季將可望逐步走揚；在e-bike電動輔助自行車布局方面，邑昇預計於4月16日舉辦年度新款發表會，當天預計將正式發表貨車型e-cargo CG135、公路車型RT100兩款全新車款，其中e-cargo CG135電池續航力可高達135公里，以隱藏式電池設計，不僅可用貨物採運、戶外露營，更可客製加裝兒童座椅作為親子接送。

而公路車型RT100採取下彎式握把及減輕電池重量設計，續航力雖不及經典款CT150，卻可享受騎乘駕馭及競速快感，兩大新款自行車皆主打海外歐美市場，預計在第三季陸續開出產能，經典款CT150最新批次則已開始交車認列營收，將可望挹注第二季營運動能。

展望未來，邑昇兩大營運項目將維持穩健挹注，e-bike則持續擴張海外市場政策，透過既有LED自行車燈經銷通路，積極尋求當地合作機會，並針對當地使用需求進行研發新款或改款升級，邑昇樂觀e-bike將逐步站穩腳步，擴大營收占比，帶動集團再成長茁壯。