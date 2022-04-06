嘉義市區普設YouBike站點，但有部分里還沒有建置，目前有6個里尚未建站點，除了周轉率問題，還有尋覓適當地點及用地取得等問題遇到瓶頸，市府交通處表示，北榮里、新西里、培元里近期陸續會勘地點，還有3個偏郊地區也在評估。

嘉義市議員張秀華指出，市府推動電動公車、YouBike2.0公共自行車等公眾交通系統，在市區廣設YouBike站點，已見成效，有愈來愈多人騎用YouBike2.0，重要交通節點的YouBike周轉率高，相對的有部分站點的周轉率偏低也應檢討，提出因應對策。

張秀華觀察認為，民眾騎用YouBike有通勤、休閒、觀光、運動等用途，市府針對周轉率偏低的站點應找出當地特色加以結合來帶動民眾使用，同時要開發更多使用者。

張秀華說，有次參加社團活動，她對現場約200人做訪查，發現僅約2成的人騎用過YouBike，而未曾用過的人多表示有意願用卻不知道如何使用，顯示有待市府加強宣導。

此外，全市84個里有6個里尚未建置站點，下埤里長洪嘉文坦言，若市府能協助找到適當地點，當然希望早點設置站點。

市府交通處表示，市府與單車業者簽約是今年10月底前在全市普建140個站點，市府希望每個里都有站點，目前西區有6個里還未設站點，尋覓適當地點及取得用地是最大關鍵。

市府交通處指出，設置站點至少要有3.5米以上的路寬，站體約需2米，留1.5米供通行，且公有地最適合取得，最近會勘北榮里5、6處地點尚無共識，因為此區住戶高度密集，要顧及民眾停車需求，地點難覓，持續尋找，另有偏郊3個里也會評估。