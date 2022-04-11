中鋼、中鴻3月與首季營收齊寫同期新高，惟周一股價一黑一紅，中鋼收漲0.51%，拚返40元關卡；中鴻則收跌1.79%。

中鋼(2002)3月營收416.62億元，年增12.92%、月增24.28%，創下歷史第六高；第一季營收1152.11億元，年增17.78%、季減11.01%。單季、單月營收齊寫同期新高。

中鴻(2014)3月營收48.76億元，年增23.54%、月增29.49%，優於預期；第一季營收124.10億元，年增14.59%、季減10.59%。單季、單月營收亦齊寫同期新高。

本土投顧法人認為，因中鋼盤價上漲，且近期受俄烏戰爭影響，下游預期鋼價可維持強勢，帶動補庫存需求釋出，推升中鴻營收優於預期。目前鐵礦砂價格維持強勢，其它煉鋼相關原料價格也維持高檔，煉鋼成本上升將使鋼價有撐，預期鋼價短期仍有上漲空間。

伴隨國內下游廠商提貨轉強，中鋼3月鋼品出貨達到80餘萬公噸，其中內銷量較規劃目標大增10萬公噸，若含旗下中龍鋼鐵出貨量，合計達到112.2萬公噸，均優於預期。中鴻3月出貨量達到原訂目標20萬噸，中鴻認為，4月出貨量有望再向上，且在價格走漲下，營收水漲船高也可期。

長期來看，美國基建法案通過將帶動長期用鋼需求增加，疫情後的經濟復甦也會帶動消費性鋼鐵需求，長期鋼鐵需求仍將增加。

展望未來，中鋼董事長翁朝棟認為，第二季是鋼鐵傳統旺季，雖受到俄烏戰爭與大陸疫情影響，有些經濟復甦活動遞延，連帶有些鋼材需求跟著遞延，但隨著戰火趨緩與疫情解封，預期鋼材呈現V型的反轉需求，將遞延到第三季，因此審慎樂觀期待後市前景。

法人投資建議，由於鐵礦砂及各種煉鋼原料價格上漲可為鋼價帶來支撐，目前評價並未偏低，則維持中鴻中立的投資建議。

中鋼表示3月出貨工作天數多，出貨動能提升。中鋼董事長翁朝棟認為，鋼材需求遞延呈現V型反轉遞延到第三季，今年將配發現金股利3.1元。法人預估中鋼今年EPS達3.01元，投資建議為區間操作，給予目標價為42元。