半導體材料供應大廠崇越科技（5434）3月營收達45.51億元，月增26.79％、年增32.93％，推升首季營收攻頂至125.79億元，與去年同期相比大增31.96％，並超越去年第四季高峰，單月及單季營收雙創新高。

崇越科技自從去年第一季起已連五季營收改寫新高紀錄，主因在於半導體先進製程及成熟製程產能全線滿載，半導體相關材料供不應求，如光阻、研磨液、石英等銷售暢旺，且新產能陸續開出也替今年營運增添成長動能。環保工程方面，依完工比例認列營收，相較去年同期呈倍數成長，挹注集團營收穩定上揚。

崇越科技整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比約八成，環保工程逾一成，其餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技也將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。