現今全台半導體產業面臨嚴重人才缺口，半導體大廠不分國內外皆處求才熱潮中，日月光投控(3711)旗下半導體封測廠矽品精密與國立東華大學周四舉辦產學合作簽約儀式，人才大戰於花東縱谷中正式打響，矽品精密全台招募布局率先東移，攜手東華共同儲備半導體封測人才。

半導體產業在台灣擁有完整的產業鏈，為世界先進晶片製造中心，未來科技發展元宇宙、自動駕駛車、人工智慧等產業技術不斷突破，晶片將構築未來世界之新樣貌，台灣半導體產業之科技實力，更扮演舉足輕重的重要角色，但要維持產業競爭力與關鍵地位，「人才」成為決定產業興衰之關鍵性資源，受到少子化衝擊與選擇理工組學生逐年遞減，導致應屆畢業生不足，台灣理工人才荒早已供不應求。

矽品精密人力資源處資深處長李森楠表示，看好半導體黃金十年發展，近年積極於大中部地區擴廠，封測人才需求量龐大，故決定東移招募版圖，目的招募設備、製程、測試、IT(軟、硬體)與廠務工程師等職缺與技術人才，皆為封測業最夯熱門職缺。東華大學於校長趙涵捷帶領下，積極深化產學合作，以其電機博士之背景，超前整合理工學院之跨域資源與技術，培育具備國際觀點的科技人才，不僅契合半導體產業需求，更是企業愛用之優秀人才。

東華大學被譽為花東縱谷裡的學術殿堂，肩負培育台灣東岸高等教育人才之責，辦學績效深獲各界肯定，大學排名更屢創新高。東華校長趙涵捷表示，未來需要學生用創新與執行去創造，半導體封測產業將是學生夢想創造的最好園地，中部最大封測廠矽品精密掌握先進封測技術，於半導體產業鏈中承上啟下，是不可或缺的一環，其所屬投控集團更於封測產業市占排名第一，期能藉由這次產學合作，協助學生穩步邁向夢想未來。

矽品精密東進東華，將依學生需求協助安排至新竹、台中、彰化地區之廠區進行月薪實習，希望提供更多東部地區學子進入半導體封測產業之契機，亦歡迎在東華求學的西部學子加入矽品，為返鄉就業作準備，返鄉遊子不僅能就近照顧陪伴家人，亦能節省租金及生活費，一舉數得。矽品立足大中部地區，放眼國際封測視野，能讓學子實習期間即能聚焦就業市場需求，銜接半導體職場快速累積競爭力，未來有機會進入矽品一展所長，順利成為半導體封測產業菁英的一份子。