育達科技大學日前攜手智泰科技公司產學合作，由智泰科技捐贈100套價值4千萬元的「VisLab人工智慧圖像檢測模型訓練軟體」，雙方共同成立智慧科技人才培育中心，並在4月19日共同揭牌，盼結合軟體與硬體設施環境，積極培育AI模型訓練系統相關專業人才。

智泰科技董事長許志青表示，VisLab是自行研發的AI圖像檢測模型訓練軟體，也能以簡易、格式化操作訓練，藉由VisLab立即感受AI技術所帶來的便利，後續將針對VisLab在育達科大與舉辦研習營以全力協助指導軟體操作、教案與教材開發，以實際落實學生AI教育。

他說，學生參與AI不僅是在課程中學習，智泰也將舉辦各種活動，如AI競賽、體驗營等項目，讓師生能活用AI，以提升AI普及率與國際競爭力。

育達科大校長黃榮鵬指出，智泰科技捐贈的「VisLab人工智慧圖像檢測模型訓練軟體」，可提供學生學習AI影像辨識及檢測技術，並將相關技術透過VisLab軟體將其擴展運用至生活及工作中，為AI教育扎根。

此次雙方共同合作，結合本校科技創新學院教學資源，攜手推動AI教育與業界人才培訓，讓學生具備相關技能，進而能夠以AI專業技能提升職場競爭力、產學鏈結、學用合一的實作教育，讓學生提前掌握產業趨勢，成為未來AI產業人才。

台科大校友會理事長蔡侑霖表示，他是苗栗人想要回饋鄉親，希望苗栗能打造成為AI城市，育達科大企圖心很強，加上天時地利人和，藉由智泰科技慷慨捐贈讓所有的師生一起進步，在學校建立信心，幫忙培訓高中職教師，讓高中職教師藉此教育他們的學生，達到育達科大成立「智慧科技人才培育中心」的目的。