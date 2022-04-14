PLATTS報導，油價波動趨緩，加上大陸防疫管控，壓抑追價買盤力道，遠東區五大泛用樹脂現貨報價震盪走堅推進。其中，EVA報價大漲140美元，每噸價格達2850美元；HDPE、PP上漲10美元；PVC、LDPE、LLDPE、ABS力守平盤；PS下滑10美元。台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）業績、利差加分。

分析師指出，因大陸防疫管控，部分地區石化產能操作率下降，供給壓力不大，廠商保價氛圍增溫。相對SM及乙烯等石化上游原料價格趨緩，塑化中間原料利差得以改善提振，PVC、EVA及ABS、PS利差條件走堅勝出。

近期塑化行情因油價重回百美元水準，帶來一定成本支撐。其中，大陸EVA供應偏緊，走勢較顯堅挺；PE市場供應壓力不大，商家心態較好，部分跟隨調漲，預計短期價格繼續小幅度波動。PP現貨市場價格高位下跌後回漲，出廠價比3月漲4.55％。

此外，大陸PVC因3月下旬內蒙古伊東裝置停工、瀋陽化工臨時停工，整體拉低行業平均開工負荷，而企業具體復工時間仍在延後，企業開工率不高，貨源略顯緊張。

廠商認為，俄羅斯出口問題依然處於部分中斷狀態，供需偏緊下，對油市起到持續性支撐，也有利塑化成本支撐力道。

其中，EVA雖然大陸華東地區疫情及物流不順，電纜市場需求較差，但福建及廣州疫情趨緩，鞋材工廠開工率回升，且光伏料需求強勁，加上第二季揚子石化年產10萬噸安排檢修，供給減少，價格看漲。

PVC受俄烏戰爭影響，原油及乙烯價格上漲，支撐乙烯法PVC成本。大陸疫情復燃，PVC需求疲弱，但印度及東南亞進入傳統需求旺季，預期價格微幅上揚。