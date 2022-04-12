封測廠力成(6239)和旗下超豐(2441)3月營收雙增，寫下歷史第八、七高；母子單月、單季齊寫同期新高。法人對力成買進評等不變，投信、自營商力挺，股價回測低檔後見低接買盤。超豐股價也一度拉回平盤。

力成3月營收71.06億元，年增9.17%、月增9.64%，寫下歷史第八高；第一季營收208.30億元，年增13.03%、季減7.10%，寫下單季歷史第三高，略遜於去年第三、四季旺季以及先前預估，但單月、單季仍齊寫同期新高。

本土投顧法人預估力成第一季稅後EPS為2.57元，目前力成訂單能見度長達半年，法人看好，第二季業績動能有望加溫。力成財務長暨發言人曾炫章日前也表示，毛利、獲利仍可望往好的地方發展，第二季逐步上揚，今年整體看起來也不錯。力成去年EPS達11.42元，擬配息6.8元，以周一收盤價93.7元計算，現金殖利率7.25%。法人預估今年EPS達11.95元，維持買進評等，目標價維持122元，隱含漲幅30.20%。

自營商、投信多日買超，投信更連11日買超，但外資連14日賣超1.53萬張，力成4月以來股價沿5日線跌跌不休，周二一度再跌至92.6元，回測2月24日波段低點，目前盤中跌約1%報92.7元。

力成3月中發重訊，公司簽訂購買不動產契約，土地坐落新竹縣湖口鄉中興段新興小段85及86地號，土地面積9480平方公尺(折合約2867.7坪)，建物坐落新竹縣湖口鄉中興段新興小段138-1~3及340-1~3建號，建物面積3219.88平方公尺(折合約974.01坪)，建物門牌為新竹縣湖口鄉光復北路38及40號，交易總金額7億4560萬2000元，依買賣合約所示，買賣價金分三期支付。85及86地號分別約定不遲於112年12月15日及113年1月8日完成所有權移轉登記。倘本買賣標的不符合土地與水質汙染等相關環保法規定之情形，買賣雙方同意無條件解約。公司取得作為長期生產基地。力成表示，主要為因應後續擴廠需求。

力成旗下超豐3月營收16.77億元，年增6.90%、月增23.84%，寫下歷史第七高；第一季營收47.13億元，年增11.81%、季減7.66%，寫下歷史第四高。單月、單季也齊創同期新高。超豐去年EPS達8.09元，擬配息5元，以周一收盤價71元計算，現金殖利率7.04%，法人預估今年EPS達8.60元，給予買進評等，目標價為86元，隱含漲幅達15.90%。超豐也有建廠計畫，包括苗栗頭份廠和晶圓測試新廠(WT2)預計年中加入生產行列。

力成(Powertech Technology Inc.)榮獲英特爾(Intel)2022年「EPIC計畫卓越(Distinguished)供應商獎」。英特爾藉由這個獎項表彰供應鏈中的特優廠商在過去一年持續品質改進、績效、夥伴關係(合作)與包容力的努力。英特爾EPIC供應商計劃分為三個獎項級別：「傑出供應商獎(Outstanding Supplier Award)」表彰所有衡量標準中表現最高的公司；「卓越供應商獎(Distinguished Supplier Award)」表彰業績持續超出預期的公司；「價值供應商獎(Valued Supplier Award)」表彰業績穩定的公司改進所有計劃標準並在至少一個關鍵領域超出預期。

英特爾執行副總裁暨全球營運長Keyvan Esfarjani表示，2022年英特爾EPIC計劃獲獎者是一群傑出的公司，他們追求卓越的最高標準，符合英特爾的價值觀。屢獲殊榮的公司在充滿挑戰的時期為英特爾和整個行業做出了重大貢獻，他們對質量、多樣性和包容性、持續創新和協作以實現卓越運營成果的長期承諾使他們成為世界級的合作夥伴。

英特爾首席執行長Pat Gelsinger也表示：公司的供應商合作夥伴關係對於我們推進滿足世界對半導體永不滿足的需求的能力至關重要。憑藉他們持續的合作夥伴關係、對持續改進的追求、完美的執行和無畏的創新，英特爾將繼續以迅猛的速度執行IDM 2.0戰略。