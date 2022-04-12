櫃買本周連推四場次業績發表會，昨（11）日「半導體」主題業績發表會後，今（12）日「富櫃200」主題業績發表會登場，杰力（5299）、茂達（6138）、晶焱（6411）等3家上櫃公司，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心指出，「富櫃200指數」成分股為櫃買市場市值及流動性最佳之200檔上櫃股票，該指數與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關，是追蹤上櫃股票市場走勢之最佳指標，為利投資人瞭解納入富櫃200指數成分股之上櫃公司。

櫃買4月12日邀請金氧半場效電晶體（MOSFET）廠商杰力、電源與馬達驅動IC廠商茂達、靜電防護晶片廠商晶焱等3家富櫃200指數成分股上櫃公司。接續13、15日還有「半導體與應用」、「富櫃200」兩場次主題業績發表會，發表會都於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），投資人可踴躍觀看。

櫃買系列業績發表會各場次簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，可查詢櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）點閱觀看。