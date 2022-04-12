疫情再起財金部會嚴陣以待拚紓困。金管會主委黃天牧13日將赴立法院就「因應疫情再起，各部會主辦紓困貸款措施展延及利息補貼方案辦理情形」進行專題報告並備質詢。就報告顯示，截至2022年3月底止國銀辦理紓困振興貸款已破5兆元，核准率達98％，而壽險業辦理保單紓困也達140億元。金管會為因應紓困兵分四路，包括：企業紓困、個人紓困協處、銀行減免手續費、獎勵國銀紓困方案。

2021年五月全國疫情升到三級警戒後，衝擊許多內需型產業。金管會為配合各部會所定紓困振興相關政策，已督導銀行業落實執行相關措施及方案，包含「勞工紓困貸款、中小企業紓困貸款、銀行自辦紓困貸款、農業紓困貸款、中央銀行中小企業貸款，以及於紓困4.0方案」新增提供保單借款優惠利率，協助新創事業、補習班、課後照顧中心、及演藝團體等受疫情影響發生營運困難之業者相關紓困貸款等。

金管會報告統計至今年3月底止，國銀辦理紓困振興貸款已核准戶數達58萬9200戶、金額衝逾5兆，達5兆614億元，戶數、金額核准比率皆達98％；勞工紓困貸款已核准戶數達92萬8972戶、金額達929億元，核准比率皆為86％；勞工紓困貸款4.0已核准戶數達67萬8766戶、金額達679億元，戶數、金額核准比率皆為58％。

國發基金協助新創事業紓困融資加碼方案已核准戶數達760戶、72億元，戶數、金額核准比率分別為97％、96％。壽險業辦理保單借款優惠利率紓困方案已核准戶數達15萬7574戶、金額達140億元，核准比率皆為98％。

金管會指出，配合政府紓困機制金管會也祭四大措施，包括：

一、企業紓困措施。除了督導銀行執行政府紓困貸款與自辦紓困貸款，也對企業提出貸款展延、協處措施，簡化銀行作業儘量以線上辦理。

二、個人紓困協處措施，今年六月底前對受疫情影響的個人，提供貸款(包含房貸、車貸及消費性貸款)本金或利息展延3至6個月、信用卡款項緩繳3至6個月之協處措施，展延或緩繳期間免收違約金及遲延利息或循環利息，在債務展延或緩繳期間，不影響信用紀錄。

三、銀行辦理紓困貸款手續費收取原則，貸款額度1,000萬元以內者，手續費以不超過1萬元為原則；貸款額度逾1,000萬元者，需符合比例原則。

四、獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款，已舉辦二次優等銀行表揚典禮，並對績優銀行給予實質業務面獎勵措施，例如轉投資得自動核准、申請業務試辦及新種業務加速核准等。