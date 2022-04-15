立委伍麗華、吳玉琴、陳瑩、賴惠員今（15日）舉行「原健法催生記者會」。（葉書宏攝）

立委伍麗華、吳玉琴、陳瑩、賴惠員今（15日）舉行「原健法催生記者會」。（葉書宏攝）

2020年原住民平均餘命仍較全體國民少7.66歲，立委伍麗華、吳玉琴、陳瑩、賴惠員今（15日）舉行「原健法催生記者會」，呼籲行政院版《原住民族健康法》應盡速送入立法院，力拼本會期3讀通過，解決原住民族健康不平等的困境。

資料顯示，2020年原住民平均餘命仍較全體國民少7.66歲；2020年原住民十大死因標準死亡率之中慢性肝病及肝硬化為46.5，是全國平均10.3的4倍多；心臟疾病81.3也高於全國平均43.8；腦血管疾病54.8更是全國平均25.2的2倍有餘。

此外，2016年山地原鄉平均1000平方公里僅6家醫療院所，與全國平均標準618家醫療院所相差甚遠，醫療可近性低，顯示健康不平等的狀況仍有待改善。

伍麗華等提出5大訴求，明定中央、地方職權，並指定專責單位規畫執行中長期計畫；設立原住民族健康政策會；建立醫事人員人才培育和留用機制；設置原住民健康研究中心；關注原住民族多元群體的健康照護。

「消弭健康不平等，原健法立法不能等！」伍麗華表示，和長期關心原健法的吳玉琴、陳瑩、賴惠員等委員共同呼籲，現在只差最後一哩路，美、加、紐、澳等國早有相關法規，重視原住民的台灣腳步需再加快，趕上國際水準。

吳玉琴表示，盼行政院能盡速通過「原住民健康法草案」送到立法院審查，以期能在5月底休會前順利完成三讀；原住民所承受的不公平待遇中，健康狀況面臨到威脅，政府確實有必要挹注額外的資源，來消弭驚人的健康差距。

陳瑩表示，原住民健康不平等是長久的問題，擔任召委期間有排審2次原健法，雖然沒有行政院版本，當時就是盼可以給政院壓力，加速推動原健法。