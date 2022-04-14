國民黨立委江啟臣表示，之前疫情爆發，各部會透過紓困貸款和提供利息補貼取得資金，避免產生資金缺口而使生活陷入困頓。如今疫情再起，籲請政府主動要求辦理紓困貸款之金融機構配合維持原有之優惠利率，以減緩疫情再起對國人之衝擊，繼續協助國人度過難關，千萬不要雪上加霜、雨天收傘。

江啟臣指出，央行今年3月17日升息，金融機構利率也隨之調整，有關紓困貸款利率是否凍漲，勞動部要求承辦金融機構利率凍漲，交通部則增加利息差額補貼，作法不一，產生一國多制現象。

江啟臣表示，去年疫情雖有趨緩，但產業復甦並未如預期，面對近日確診案例持續增加，疫情再起恐難避免，疫情中心指揮官陳時中甚至表示疫情到6月底不會告一段落，且可能在4月底一天確診恐怕就會突破千例，未來也不排除破萬例，疫情將更加嚴峻，對國人衝擊恐將難免。

江啟臣認為，政府不應只有延長紓困振興特別條例之適用期限，對於受創嚴重未及復甦的產業或個人若有申請紓困貸款者，籲請政府主動要求辦理紓困貸款之金融機構配合維持原有之優惠利率，以減緩疫情再起對國人之衝擊，繼續協助國人度過難關，千萬不要雪上加霜、雨天收傘。