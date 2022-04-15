繼3月17日美國聯準會升息一碼後，台灣央行也跟進升息，聯準會主席鮑爾在3月21日再度「放鷹」，在對美國全國企業經濟協會的談話中強烈暗示必要時會加快升息腳步，可以想見在通膨不見趨緩的情況下，市場將維持升息格局。升息環境下，為了降低資產波動、強化收益來源，投信法人表示，直接受惠升息的金融族群，以及配息順位優先於普通股股東的台灣特別股，搭配上可彈性轉換為股票的可轉換公司債，對基金在收息部位提供多一層保護。

凱基臺灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭表示，除了在通膨、疫情、戰事等變數環伺下抗震功力一流，遭逢近半年高科技股劇烈修正、近兩年疫情影響衝擊，根據晨星資料顯示，凱基臺灣多元收益多重資產基金（新台幣A）截至今年4月8日為止，近3個月、近半年、近2年以及今年以來的年化標準差皆為同類型基金中最低，抗波動能力也優於同類型基金。

李奇潭表示，凱基臺灣多元收益多重資產基金會隨市況機動調整配置，以目前來說，資產配置中有將近一半配置於特別股，另有四分之一配置於可轉換公司債；若以持股的產業分布來看，金融產業有高達4成的比重。基金經理人李奇潭看重的，就是鎖定特別股類債券的特性，在市場震盪時發揮避震效果；並在股價回歸上升軌道時，得以利用可轉債參與股票上漲利得。

時序進入法說會旺季，隨著上市櫃公司年報與第一季財報陸續公布，獲利表現持續走在成長軌道上、高殖利率、穩定配息的企業，想必會再次吸引市場的青睞眼光。凱基臺灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭建議，值此通膨、疫情、戰爭等眾多變數環繞的時局，匯集進可攻退可守優勢的台灣特別股+可轉債資產配置，相較之下會是投資人避震、抗通膨的極佳武器。