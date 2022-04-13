為配合2050淨零碳排目標，屆時再生能源占比要超過5成，勢必要搭配能系統，因此台電送審「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫環境影響說明書」，但因周遭曾發現許多保育類動物等原因，因此進入二階環評，今天通過環評大會。

開發單位表示，配合2050淨零碳排目標，間歇性能源需要搭配儲能系統，而抽蓄水力發電較為成熟，且具操作訊速、運轉靈活、調頻及調壓等功能，因此利用既有的德基水庫及谷關水庫，並建置如10.7公里的頭水隧道，並設置2部抽蓄水力發電機組、裝置容量達368MW，預計2034年完工並商轉。