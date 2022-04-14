【全程影音】重返長榮集團接立榮董座 張國煒最新說明｜中時新聞網

星宇航空董事長張國煒於今（14）日經立榮航空公司董事會決議，推選為立榮航空新任董事長，即日起生效。隨著星宇航空計畫進軍國內線，雙方合作將更緊密。

張國煒為立榮航空主要股東之一，從事航空產業近三十年，資歷豐富完整，於長榮集團任職期間，大刀闊斧帶領立榮航空改善由馬公、大華、台灣三家航空公司整併後的企業體質，成效卓著，並以其專業主導立榮機隊簡化、汰換龐雜機型，引進適合國內航線營運的ATR72-600機隊，不只大幅提升營運績效，更是促使立榮航空轉虧為盈的重要關鍵。

張國煒於2016年離開長榮集團後，自行創立星宇航空，致力打造一家國際級的精品航空，開航至今廣受社會各界好評喜愛。

張國煒的飛航專業及經營能力，備受肯定及信任，今在立榮航空董事們的支持下，接任立榮航空董事長一職，期能帶領立榮航空國內航線的穩健發展，並持續深耕台灣與亞洲區域航線，提供旅客更具質感、安全、便捷的飛航服務。